Slušaj vest

On je ostavku podneo u nedelju, samo nekoliko dana posle odlaska trenera Roberta de Zerbija. Međutim, američki vlasnik kluba Frenk Mekort danas je saopštio da je Benatija pristao da se vrati do kraja sezone kako bi "nadgledao sve sportske aktivnosti".

Kao posledica toga, predsednik kluba Pablo Longorija prelazi na "institucionalnu ulogu kako bi predstavljao Marsej u francuskim, a posebno u evropskim telima", dodaje se u saopštenju.

Marsej je u subotu remizirao kod kuće sa Strazburom 2:2, nakon što je vodio 2:0, i nalazi se na četvrtom mestu na tabeli francuskog šampionata sa 12 bodova manje od lidera Lensa. Taj nerešen rezultat usledio je nakon ubedljivog poraza od Pari Sen Žermena sa 5:0 i eliminacije iz Lige šampiona posle poraza od Klub Briža sa 3:0, što je dovelo do burne reakcije navijača.

Devetostruki francuski šampion Marsej nije osvojio trofej od sada već nepostojećeg Liga kupa 2012. godine. Marsej ove sezone realno može da se bori samo za trofej u Kupu Francuske gde ga će sledećeg meseca u četvrtfinalu dočekati Tuluz.

(Beta)