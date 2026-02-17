Slušaj vest

"Fudbalski savez Srbije postigao je dogovor sa Fudbalska federacija Meksika o odigravanju prijateljske utakmice između A reprezentacija dve zemlje, koja će biti odigrana 4. juna u Meksiku", naveo je savez.

Savez navodi i da će "duel protiv selekcije koja je redovan učesnik završnica Svetsko prvenstvo predstavljaće značajnu proveru za nacionalni tim Srbije pred izazove koji slede na jesen. Srbija će u novom ciklusu Liga nacija igrati u izuzetno zahtevnoj grupi protiv selekcija Nemačka, Holandija i Grčka".

Reprezentacija Meksika iskoristiće duel sa Srbijom kao deo priprema za Svetsko prvenstvo 2026. Pored utakmice zakazane za 4. jun, Meksikanci planiraju još dve prijateljske provere, protiv Gane i Australije, 22. i 30. maja.

U okviru junskog termina planirano je da reprezentacija Srbije odigra još jednu prijateljsku utakmicu a ime protivnika će biti naknadno saopšteno "po završetku pregovora i usaglašavanju organizacionih detalja".

Odluka o odigravanju prijateljskog meča između Srbije i Meksika biće formalno potvrđena na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije.

