Meč Benfike i Real Madrida prekinut je u 52. minutu susreta.
KURIR NA LICU MESTA: Haos u Lisabonu, prekinut meč! Vinisijusa svi vređaju
Provokacija Vinisijusa je dovela atmosferu u Lisabonu do usijanja.
Brazilac je "zaradio" žuti karton zbog proslave gola, ali se potom on požalio glavnom sudiji da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.
Vinisijus potom nije želeo da nastavi meč i seo je na klupu, dok je sudija Leteksije pokušavao da smiri situaciju.
