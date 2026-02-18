Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na gostovanju Benfiku 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a meč je obeležio ozbiljan incident na terenu u kom su glavni akteri bili Đanluka Prestijani i Vinisijus Žunior.

U 50. minutu Vinisijus majstorskim udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio malu mrežu i doneo prednost Madriđanima. Prilikom proslave provocirao je domaće navijače, pa je odmah dobio žuti karton, a onda je ušao i u sukob sa fudbalerima Benfike.

1/7 Vidi galeriju Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

Provokativna proslava Vinisijusa razbesnela je Prestijanija, koji je u jednom momentu svojim dresom prekrio lice i dobacio nešto Brazilcu.

Nakon toga nastao je opšti haos na terenu. Vinisijus je poludeo, odmah je pritrčao sudiji i požalio se da ga je Argentinac uvredio na rasnoj osnovi, pa je Leteksije bio prinuđen da prekine meč.

Poznati fudbalski insajder Fabricio Romano otkriva šta je Vinisijus rekao sudiji:

"Prestijani me je nazvao majmunom dok je pokrivao usta".

Vinisijus je napustio teren i otišao na klupu, a arbitar je pokrenuo protokol protiv rasizma, pa je usledio višeminutni prekid.

Na osnovu snimka bilo je nemoguće utvrditi šta je as Benfike dobacio Vinisijusu, pošto je usne prekrio svojim dresom, pa je prošao nekažnjeno, što je dodatno razbesnelo Vinisijusa.

Podsetimo, Brazilac je u prošlosti u više navrata bio meta rasističkih ispada. Tokom nastupa u Španiji više puta je bio izložen uvredama sa tribina, a incidenti su neretko dovodili do prekida utakmica.