Fudbaleri Fejnorda treniraće ove nedelje u Belgiji, umesto u Roterdamu, kako bi se novo pojačanje Rahim Sterling što pre uklopio u ekipu, preneli su danas britanski mediji.

Engleski reprezentativac je prošle nedelje potpisao za holandski klub nakon sporazumnog raskida ugovora sa Čelsijem, ali još uvek ne može da trenira niti da igra u Holandiji, dok ne dobije radnu dozvolu.

Trener Robin van Persi potvrdio je da je tim preselio pripreme u Tubiz, oko 137 kilometara od Roterdama, upravo kako bi Sterling mogao da trenira sa novim saigračima.

"Jedan od razloga je to što Sterling može da trenira sa ekipom. Takođe, možemo da radimo i na timskoj kulturi. Ovo je važno i za Rahima i za procese kroz koje prolazimo", rekao je Van Persi, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Fejnord planira povratak u Roterdam nakon treninga u sredu i nada se da će Sterling dobiti radnu dozvolu na vreme za domaći meč protiv Telstara u nedelju.

Sterling je, posle odlaska iz Čelsija, razmatrao više opcija, a prema izvorima Bi Bi Si-ja, interesovanje za njega pokazalo je oko 18 klubova iz Engleske i Evrope pre nego što se odlučio za Fejnord.

Šesnaestostruki šampion Holandije trenutno je drugi na tabeli holandskog prvenstva, sa 14 bodova zaostatka za liderom PSV-om.

Sterling je za reprezentaciju Engleske postigao 20 golova na 82 utakmice, ali za nacionalni tim nije nastupio od 2022. godine.