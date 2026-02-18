Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su sinoć u Lisabonu Benfiku 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a meč je ostao u senci incidenta koji se dogodio u 50. minutu.

Madridska ekipa povela je golom Vinisijusa u 50. minutu. On je dobio loptu po levoj strani i majstorskim udarcem sa ivice šesnaesterca zatresao mrežu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Fudbaler Reala Kilijan Mbape tvrdi da je čuo rasističke uvrede Argentinca na račun Vinisijusa.

Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju Izvor: Kurir

"Igrač Benfike, čije ime ne želim da izgovorim jer ne zaslužuje, počeo je da priča ružno, što je takođe neprihvatljivo u fudbalu, ali se dešava i dešavaće se. Ali onda je stavio dres ispred usta da pet puta nazove Vinija majmunom. Ja sam čuo, ima igrača Benfike koji su takođe čuli, i nakon toga je počelo ono što su svi videli", rekao je ogorčeni Mbape nakon meča.

Stao je u odbranu Portugalaca Mbape i Prestijanija označio kao jedinog krivca za incident.

"Ne želim da govorim uopšteno, jer sam mnogo puta dolazio u Portugal, imao sam sreću da imam mnogo saigrača i prijatelja Portugalaca i nikada mi se ništa nije desilo. I u ovakvim situacijama je veoma važno jasno govoriti i reći da ima mnogo ljudi koji ništa nisu uradili. I na stadionu, bilo je 70 hiljada ljudi koji ništa nisu uradili, osim što su podržavali tim", ističe Francuz.