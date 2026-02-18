ČEMU SLUŽI VAR? DA LI JE MOGUĆE DA ČOVEK ZA OVO NIJE DOBIO CRVENI KARTON?! Pogledajte sraman potez zvezde Reala!
U izuzetno napetom susretu Real je u Lisabonu savladao Benfiku rezultatom 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.
Nakon prilično mirnog prvog poluvremena, usledio je neviđeni haos u nastavku.
Nakon fantastičnog gola Vinisijusa u 50. minutu, ozbiljno se zakuvalo na stadionu "Luž".
Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.
Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta. Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.
Ali tu nije bio kraj...
Trener Benfike Žoze Morinjo isključen u 85. minutu zbog prigovora, a samo dva minuta sudije su napravile naverovatan propust.
U jednom duelu as Reala Federiko Valverde namerno je rukom u glavu udario Samuela Dala, ali arbitrima je to promaklo. Da stvar bude još gora, nije se oglasila ni VAR soba, iako je Urugvajac za sraman potez zaslužio direktan crveni karton.
Ostaje da vidimo da li će Valverde naknadno biti kažnjen za nesportski potez.