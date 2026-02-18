Slušaj vest

U izuzetno napetom susretu Real je u Lisabonu savladao Benfiku rezultatom 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Nakon prilično mirnog prvog poluvremena, usledio je neviđeni haos u nastavku.

Nakon fantastičnog gola Vinisijusa u 50. minutu, ozbiljno se zakuvalo na stadionu "Luž".

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta. Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

Ali tu nije bio kraj...

Trener Benfike Žoze Morinjo isključen u 85. minutu zbog prigovora, a samo dva minuta sudije su napravile naverovatan propust.

U jednom duelu as Reala Federiko Valverde namerno je rukom u glavu udario Samuela Dala, ali arbitrima je to promaklo. Da stvar bude još gora, nije se oglasila ni VAR soba, iako je Urugvajac za sraman potez zaslužio direktan crveni karton.