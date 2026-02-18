Slušaj vest

Trener fudbalera Benfike Žoze Morinjo izjavio je da je igrač Real Madrida Vinisijus Žunior gol protiv njegove ekipe u utakmici Lige šampiona trebalo da proslavi na dostojanstven način i dodao da je čudno da se incidenti dešavaju na svakom stadionu gde Brazilac igra.

Fudbaleri Benfike izgubili su sinoć od Real Madrida na svom terenu sa 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona, a jedini gol postigao je upravo Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

"To je trebalo da bude najbolji momenat utakmice, postigao je neverovatan gol. Kada postignete takav gol, slavite na dostojanstven način. Rekao sam mu: 'Kada postigneš takav gol, samo proslavi i vrati se nazad'", rekao je Morinjo posle utakmice za Amazon Prajm i dodao da smatra da je Brazilac provocirao navijače.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

"Kada se raspravljao o rasizmu, rekao sam mu da je najveća ličnost u istoriji ovog kluba (Euzebio) bio crnac. Ovaj klub je sve, samo nije rasistički. Nešto nije u redu jer se to dešava na skoro svakom stadionu. Na svakom stadionu gde Vinisijus igra, nešto se desilo. Uvek", rakao je Morinjo.

On je naveo i da je razgovarao i sa Vinisijus i sa Prestijanijem i da su mu oni rekli različite stvari u vezi sa incidentom.

"Ali ne verujem ni u jedno ni u drugo", istakao je on.

Trener Benfike je isključen u 85. minutu zbog prigovora, pošto je tražio od sudije da Vinisijusu pokaže drugi žuti karton zbog prekršaja.

Revanš utakmica između Reala i Benfike na programu je naredne srede na stadionu "Santjago Bernabeu".

Ne propustiteFudbalČEMU SLUŽI VAR? DA LI JE MOGUĆE DA ČOVEK ZA OVO NIJE DOBIO CRVENI KARTON?! Pogledajte sraman potez zvezde Reala!
Federiko Valverde
FudbalOGLASIO SE I VINISIJUS POSLE HAOSA U LISABONU! Otkrio šta se desilo, pa zagrmeo kao nikad do sad: Oni su rasisti i kukavice - umesto da ih kazne, oni ih štite!
Vinisijus
FudbalOGORČENI MBAPE OSUO PALJBU POSLE MEČA: Ne zaslužuje da mu izgovorim ime! Ja sam čuo šta je rekao Viniju - stavio je dres na usta i pet puta ga tako nazvao!
Vinisijus
FudbalDETALJI SKANDALA - OTKRIVENO ŠTA JE FUDBALER BENFIKE REKAO VINISIJUSU! Nakon toga nastao je opšti haos na terenu!
Vinisijus

Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju Izvor: Kurir