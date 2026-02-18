Slušaj vest

Vikend za nama u Belgiji bio je rezervisan za derbi Briža u kom je Klub Briž, našeg Aleksandra Stankovića, savladao u gostima Serkl Briž rezultatom 2:1.

Meč je odigran u snežnim uslovima, Nikolo Tresoldi i Karlos Forbs pogađali su za pobednički tim, dok je Nazinjo postigao pogodak za Serkl Briž, a pravi haos nastao je posle meča i to zbog našeg Aleksandra Stankovića.

Dekijev sin pao je u trans posle pobede u gradskom derbiju, a onda je povukao neočekivani potez - uzeo je zastavu od najvatrenijih navijača Klub Briža, otrčao do centra terena i zabo je u travu!

Potom je ponovo podigao i mahao ka navijačima, te oduševio pristalice svog kluba, ali i iznervirao domaće fanove.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

