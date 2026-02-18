Slušaj vest

Sukob Vinisijusa Žuniora i Đanluke Prestijanija tema je broj jedan u fudbalskoj javnosti.

Fudbaleri Real Madrida pobedili su sinoć u Lisabonu Benfiku 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a meč je ostao u senci incidenta koji se dogodio u 50. minutu.

Madridska ekipa povela je golom Vinisijusa u 50. minutu. On je dobio loptu po levoj strani i majstorskim udarcem sa ivice šesnaesterca zatresao mrežu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Svoje mišljenje o incidentu javno je izneo i proslavljeni as Barselone Tijeri Anri.

Zanimljivo, Anri je stao na stranu Vinisijusa Žuniora.

"Ne znamo šta je Prestijani rekao jer je bio toliko "hrabar" da je dres stavio preko usta. To je očito odmah sumnjivo jer se ne može na njegovim usnama videti šta je izgovorio. Reakcija Vinisijusa mi govori da nešto nije u redu", kaže Andri i dodaje:

"Reći ću sada neke reči koje su zaista jake. Ne volim Real Madrid, ali večeras sam Madridista. Ne zanima me koji dres nosi Vinisijus, jer te scene ne želim da gledam. Ljudi govore da se to stalno njemu dešava, ali to nije poenta. Moramo da pričamo o tome što je rečeno, a to je da je Vinisijus majmun. O čemu dalje da pričamo? Šta da preduzmemo", rekao je u emisiji CBS Sporta Anri.

Francuz je otkrio da je odmah pozvao Kilijana Mbapea, kako bi saznao šta se tačno dogodilo.

Anri veruje sunarodniku, koji mu je potvrdio da je fudbaler Benfike vređao Vinisijusa na rasnoj osnovi.

"Zašto je prekrio usta ako nije rekao ništa za šta ga optužuju. Ne želim da spekulišem, ali verujem Kilijanu sa kojim sam se čuo" kaže Anri i dodaje:

"Nazvao sam Kilijana jer sam hteo da znam šta je Prestijani rekao Viniju. Mogu da razumem kroz šta Vini prolazi, jer mi se to desilo više puta dok sam igrao. Osećaš se usamljeno jer je to tvoja reč protiv njegove. Pokrio je usta da se ne vidi šta govori".