Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na gostovanju Benfiku 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a meč je obeležio ozbiljan incident na terenu u kom su glavni akteri bili Đanluka Prestijani i Vinisijus Žunior.

U 50. minutu Vinisijus majstorskim udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio malu mrežu i doneo prednost Madriđanima. Prilikom proslave provocirao je domaće navijače, pa je odmah dobio žuti karton, a onda je ušao i u sukob sa fudbalerima Benfike. Provokativna proslava Vinisijusa razbesnela je Prestijanija, koji je u jednom momentu svojim dresom prekrio lice i dobacio nešto Brazilcu.

1/7 Vidi galeriju Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon toga nastao je opšti haos na terenu. Vinisijus je poludeo, odmah je pritrčao sudiji i požalio se da ga je Argentinac uvredio na rasnoj osnovi, pa je Leteksije bio prinuđen da prekine meč. Poznati fudbalski insajder Fabricio Romano otkriva šta je Vinisijus rekao sudiji:

"Prestijani me je nazvao majmunom dok je pokrivao usta".

Vinisijus je napustio teren i otišao na klupu, a arbitar je pokrenuo protokol protiv rasizma, pa je usledio višeminutni prekid. Sada se o svemu oglasio i fudbaler Benfike, Đanluka Prestijani.

"Želim da razjasnim da ni u jednom trenutku nisam uputio rasističke uvrede Vinisijusu Žunioru, koji je, nažalost, pogrešno shvatio ono što misli da je čuo. Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žalim zbog pretnji koje sam dobio od igrača Real Madrida", istakao je Prestijani.

Koji će biti konačan epilog čitave situacije ostaje da se vidi.

BONUS VIDEO: