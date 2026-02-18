Slušaj vest

Dileme više nema - Kragujevčanin Pavle Ilić sudiće predstojeći 178. večiti derbi.

Susret između Crvene zvezde i Partizanana programu je u nedelju od 17 časova, a Domeniko Mesina presekao je da pravdu deli Pavle Ilić.

Ilić je internacionalac, sudija sa zavidnim iskustvom, ali je bio u centru pažnje javnosti posle 172. večitog derbija kada se u javnosti digla velika prašina zbog njegovog deljenja pravde.

Pavle Ilić Foto: Starsport

Njemu će pomagati Uroš Stojković i Milan Pašajlić.

Mesta u VAR sobi rezervisana su za Momčila Markovića i Svetozara Živina, četvrti sudija je Nenad Minaković, posmatrač Vladimir Nedeljković, a delegat Vlado Glođović.

Pavle Ilić na utakmici Čukarički - TSC
Reakcija Mateuša posle pobede Zvezde u derbiju Izvor: Kurir