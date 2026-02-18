Poznato je ko će suditi predstojeći 178. večiti derbi.
POZNATO KO SUDI VEČITI DERBI! Domeniko Mesina presekao: Dobro poznato lice deli pravdu na meču Crvene zvezde i Partizana!
Dileme više nema - Kragujevčanin Pavle Ilić sudiće predstojeći 178. večiti derbi.
Susret između Crvene zvezde i Partizanana programu je u nedelju od 17 časova, a Domeniko Mesina presekao je da pravdu deli Pavle Ilić.
Ilić je internacionalac, sudija sa zavidnim iskustvom, ali je bio u centru pažnje javnosti posle 172. večitog derbija kada se u javnosti digla velika prašina zbog njegovog deljenja pravde.
Pavle Ilić Foto: Starsport
Njemu će pomagati Uroš Stojković i Milan Pašajlić.
Mesta u VAR sobi rezervisana su za Momčila Markovića i Svetozara Živina, četvrti sudija je Nenad Minaković, posmatrač Vladimir Nedeljković, a delegat Vlado Glođović.
