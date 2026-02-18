Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa Lige Evrope, a Dejan Stanković ima dosta muka oko sklapanja tima.

Izvesno je da Mirko Ivanić neće igrati, u timu neće biti ni suspendovani Nemanja Radonjić, a sada se pojavio novi, neočekivani, problem.

Timi Maks Elšnik požalio se na povredu posle meča u Pančevu za vikend i pod znakom pitanja je za susret protiv Lila. Da li će igrati na ovoj utakmici stručni štab i medicinski tim odlučiće u narednih par sati.

1/8 Vidi galeriju Timi Maks Elšnik Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

Izostanak Elšnika bio bi definitivno veliki udarac za vezni red Zvezde, tako da se navijači, ali i svi u klubu nadaju da povreda nije ozbiljnije prirode.

