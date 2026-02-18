Timi Maks Elšnik ima problema sa povredom pred meč protiv Lila.
NIJE DOBRO
NEOČEKIVANI PROBLEM ZA DEJANA STANKOVIĆA! Moraće da napadne Lil bez važnog igrača?! Povredio se u Pančevu, evo kada će se konačno znati da li igra!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa Lige Evrope, a Dejan Stanković ima dosta muka oko sklapanja tima.
Izvesno je da Mirko Ivanić neće igrati, u timu neće biti ni suspendovani Nemanja Radonjić, a sada se pojavio novi, neočekivani, problem.
Timi Maks Elšnik požalio se na povredu posle meča u Pančevu za vikend i pod znakom pitanja je za susret protiv Lila. Da li će igrati na ovoj utakmici stručni štab i medicinski tim odlučiće u narednih par sati.
Timi Maks Elšnik Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic
Vidi galeriju
Izostanak Elšnika bio bi definitivno veliki udarac za vezni red Zvezde, tako da se navijači, ali i svi u klubu nadaju da povreda nije ozbiljnije prirode.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši