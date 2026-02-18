DA LI JE NORMALAN?!

DA LI JE NORMALAN?!

Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".

- Kosovo јe srce Albaniјe. I mi smo ovde naravno kao Albanci! A zašto ne bismo i da stavili orla ispred Srba. U Gelzenkirhenu. Mi predstavljamo našu zemlju. Naravno, nema nikoga da nas zaustavi - vikao je on ispred srpskih navijača tada.

FSS i UEFA su reagovali, Arlind Sadiku je izbačen sa Eura, ali to nije bio kraj njegovim provokacijama.

Iskoristi svaku priliku Sadiku da udari po Srbima, te je izazvao bes javnosti i novom objavom na društvenim mrežama.

On je veličao lažnu državu tzv. Kosovo, objavio je sramotan snimak i skandalozan komentar.

- Mi predstavljamo našu zemlju i nema nikoga ko nas može zaustaviti! Čestitamo 18. godišnjicu nezavisnosti, naše Kosovo - napisao je u utorak Arlind Sadiku, na dan kada je protivustavno proglašena nezavisnost južne pokrajine Srbije.

