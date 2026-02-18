Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan saopštio je da će prodaja ulaznica za navijače crno-belih za predstojeći "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom početi sutra na blagajnama stadiona u Humskoj.

Utakmica između Crvene zvezde i Partizana, 178. "večiti" derbi, na programu je u nedelju od 17.00 na stadionu "Rajko Mitić". Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima Partizana, jug i zapad - sektor 1, počeće sutra od 10.00, saopštio je Partizan. Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara, a za zapadnu 1.200 dinara i to su jedini sektori za koje navijači Partizana mogu kupiti ulaznice na blagajnama stadiona u Humskoj, navodi se u saopštenju.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prodaja ulaznica vršiće se isključivo na blagajnama stadiona Partizana i to u četvrtak, petak i subotu od 10.00 do 18.00, a na dan utakmice od 10.00 do početka utakmice.

Kako se dodaje, jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteFudbalPOZNATO KO SUDI VEČITI DERBI! Domeniko Mesina presekao: Dobro poznato lice deli pravdu na meču Crvene zvezde i Partizana!
Pavle Ilić
FudbalSIN LEGENDE PARTIZANA VREDI 50.000.000 EVRA: Velikani ga žele i nude milione, on sanja da obuče dres voljenog Partizana
Dijego Moreira
FudbalBOGATI KLUB KUPUJE PARTIZANOVU "BEBU"? Odlazi iz Humske?
FK Partizan
Fudbal"ZAŠTO DA NE POBEDIMO ZVEZDU NA MARAKANI?!" Predrag Mijatović veruje u titulu Partizana: Bez obzira na mišljenje stručnjaka...
HEML4625.jpg

 BONUS VIDEO:

Reakcija Mateuša posle pobede Zvezde u derbiju Izvor: Kurir