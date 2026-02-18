Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan saopštio je da će prodaja ulaznica za navijače crno-belih za predstojeći "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom početi sutra na blagajnama stadiona u Humskoj.

Utakmica između Crvene zvezde i Partizana, 178. "večiti" derbi, na programu je u nedelju od 17.00 na stadionu "Rajko Mitić". Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima Partizana, jug i zapad - sektor 1, počeće sutra od 10.00, saopštio je Partizan. Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara, a za zapadnu 1.200 dinara i to su jedini sektori za koje navijači Partizana mogu kupiti ulaznice na blagajnama stadiona u Humskoj, navodi se u saopštenju.

Prodaja ulaznica vršiće se isključivo na blagajnama stadiona Partizana i to u četvrtak, petak i subotu od 10.00 do 18.00, a na dan utakmice od 10.00 do početka utakmice.

Kako se dodaje, jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

