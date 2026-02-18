Slušaj vest

Vezista Barselone Pedri oporavio se od povrede zadnje lože i za vikend će konačno zaigrati za tim Hansija Flika.

Barselona je čitav februar bez Pedrija, a njegov izostanak još kako se osetio, pošto su Katalonci doživeli dva bolna poraza od Atletiko Madrida i Đirone, te su sada pali na drugo mesto na tabeli i na pragu su eliminacije iz Kupa kralja.

Pedri bi trebalo da odigra određenu minutažu u drugom poluvremenu za vikend protiv Levantea, a glavni cilj je da bude 100% spreman da odigrao ceo meč protiv Atletika u revanšu polufinala Kupa kralja, 3. marta.

Barselona dočekuje Levante u nedelju od 16.15, potom naredne subote na "Kamp nou" stiže Viljareal, a potom i Atletiko Madrid.

Takođe, Barselona će 27. februara saznati i rivala u osmini finala Lige šampiona, a ti mečevi na programu su 10. i 11. odnosno 17. i 18. marta.

Stoga je povratak Pedrija u pravom trenutku najbolja moguća vest za Hansija Flika.

Sada su van stroja Pablo Gavi, koji se vraća tokom marta, i Andreas Kristensen koji je završio sezonu.

