Domeniko Mesina delegirao je Pavla Ilića kao glavnog sudiju za predstojeći 178. večiti derbi koji će u nedelju od 17 časova odigrati Crvena zvezda i Partizan i to je izazvalo hitnu reakciju kluba iz Humske.

Čelnici Partizana oglasili su se brutalnim saopštenjem u kom su žestoko kritikovali izbor arbitra za derbi.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Partizan izražava ozbiljno nezadovoljstvo povodom odluke da se za glavnog sudiju predstojeće derbi utakmice između FK Crvena zvezda i FK Partizan delegira Pavle Ilić.

Imajući u vidu iskustva sa ranijih derbi susreta u kojima pomenuti sudija, po našem uverenju, nije odgovorio težini i značaju utakmice, a gde su pojedine odluke direktno uticale na tok i ishod meča na štetu našeg kluba, smatramo da je njegovo delegiranje za ovako važan susret potpuno neprihvatljivo.

Želimo jasno da naglasimo da ovim saopštenjem ne vršimo bilo kakav pritisak niti dovodimo u pitanje potrebu za unapređenjem i reformom sudijske organizacije.

Međutim, verujemo da odluke ovog tipa ne predstavljaju korak u dobrom pravcu. U trenutku kada je borba za titulu u završnoj fazi i kada je regularnost takmičenja pod posebnim fokusom sportske javnosti, neophodno je pokazati maksimalnu odgovornost.

Smatramo da ovakvo delegiranje, imajući u vidu dosadašnje okolnosti, može dodatno produbiti sumnje i narušiti poverenje u regularnost takmičenja, što je štetno kako za sam derbi, tako i za celokupni sistem i proces reforme sudijske organizacije.FK Partizan ostaje posvećen fer-pleju, sportskom nadmetanju i zaštiti integriteta takmičenja. Očekujemo da svi akteri, a posebno oni koji donose odluke od najvećeg značaja, postupaju u duhu odgovornosti i jednakog tretmana svih klubova. U interesu srpskog fudbala, regularnost mora biti iznad svega - navodi se u saopštenju.

