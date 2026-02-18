Uzbudljivo fudbalsko veče u Ligi šampiona.
PLEJ-OF LIGE ŠAMPIONA: Karabag i Njukasl otvaraju večerašnji program
Danas su na programu četiri utakmice plej-of faze Lige šampiona:
18.45 Karabag - Njukasl
21.00 Bode Glimt - Inter
21.00 Klub Briž - Atletiko Madrid
21.00 Olimpijakos - Bajer Leverkuzen
Na terenu i jedan Srbin
Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković, sin aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, nalazi se u sjajnoj formi, te nema sumnje da će večeras u dresu Klub Briža ponovo zablistati. Na stadion "Jan Brajdel" stiže madridski Atletiko, predvođen jednim od najboljih trenera današnjice Dijegom Simeonem.
