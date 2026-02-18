Svi događaji
Od najnovijeg
15:57

Na terenu i jedan Srbin

Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković, sin aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, nalazi se u sjajnoj formi, te nema sumnje da će večeras u dresu Klub Briža ponovo zablistati. Na stadion "Jan Brajdel" stiže madridski Atletiko, predvođen jednim od najboljih trenera današnjice Dijegom Simeonem.