Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra igraju protiv Lila u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope, a pred ovu utakmicu svoja očekivanja je izneo legendarni as crveno-belih Vladimir Petrović Pižon.

Prva utakmica baraža igra se u Lilu 19. februara, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.

- Biće vrlo interasantna i teška utakmica, ali ja imam poverenje u ovaj tim da može da se napravi povoljan rezultat u prvoj utakmici. Milsim da je povoljan rezultat i ako bude nerešeno, pa da odlučujemo u Beogradu - rekao je Pižon na početku razgovora za Kurir.

Ovi timovi igrali su već u grupnoj fazi kada je srpski klub slavio minimalnim rezultatom 1:0.

- Ono će želeti da nam se revanširaju za taj poraz. Rekao sam da Zvezda sada igra dosta bolje i verujem da može da napravi dobar rezultat - dodao je čuveni fudbaler.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Zadovoljan je Pižon kako njegov voljeni tim izgleda otkako je trenersku palicu preuzeo Dejan Stanković.

- Vidi se da je Zvezda sada mnogo življa, agresivnija, što se sviđa sama. Treba tako da nastavi. Želim mu da ostvoji prvenstvo i Kup, a tu je na lepom putu. Bilo bi fenomenalno da se plasira u naredno kolo u Evropi.

Zvezdu već za vikend očekuje susret sa Partizanom, a Pižon je svestan koliko je ekipu teško spremiti nakon teških mečeva u Evropi.

- Pošteno rečeno nije lako. Mislim da je vrlo teško i zahtevno, fizički zahtevno. Ove utakmice u Evropi su zahtevne, neće biti laka utakmica. Mi se svi nadamo dobroj igri Crvene zvezde i verujemo da će napraviti dobar rezultat i pobeći Partizanu još tri boda - nada se Pižon.

Foto: Kurir Sport

Za kog fudbalera Pižon smatra da će sutra biti presudan faktor?

- Tu je Arnatutović, najstariji igrač... Ima najviše iskustva i on bi trebalo da ponese najveći teret ove utakmice.

Osvrnuo se Pižon i na mlade igrače, a posebno je istakao Vasilija Kostova.

- Kostov je taj koji daje golove sada, malo je igrača koji su ulazili u prvi tim iz omladinaca i igrali tako sjajno. Ovo je za njega veliki korak, daje dosta važnih golova, ja u njega verujem i nadam se da će Lilu postići neki pogodak.

- To je veliki hendikep. On je iskusan igrač, zna puno... Takođe vidimo da je Radonjić suspendovan, dva igrača takve klase, to je mnogo za Crvenu zvezdu.

Njegov kum Dule Savić još uvek nije prognozirao rezultat, ali je Pižon zato izneo svoje predikcije.

- Dule mi je uvek govorio pred utakmicu, posle podne kad se odmaramo, još uvek je rano. Ja mislim da će biti 1:1 - poručio je Pižon za kraj.

Vladimir Petrović Pižon pred meč Lil - Crvena zvezda Izvor: Kurir