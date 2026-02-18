Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Lil na predstojeći prvi meč šesnaestine finala Lige Evropa protiv istoimenog francuskog tima.

Trener crveno-belih Dejan Stanković na put u Francusku poveo je 23 igrača, a na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Vuk Draškić, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Luka Zarić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Džej Enem i Marko Arnautović, preneo je klub.

FK Crvena zvezda okupljanje fudbalera Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Konferencija za medije trenera Stankovića pred utakmicu u Lilu zakazana je za večeras od 19.30.

Utakmica između Lila i Zvezde na programu je u četvrtak od 21.00.

Ne propustiteFudbalZVEZDA ODGOVORILA PARTIZANU: Kuknjava i plakanje su njihov zaštitni znak!
terza i mijat.jpeg
FudbalŽESTOKA BURA U SRPSKOM FUDBALU! Partizan izdao brutalno saopštenje pred derbi! Razlog - sudija Pavle Ilić: "POTPUNO NEPRIHVATLJIVO!"
Pavle Ilić i Bibars Natho
FudbalPARTIZAN SE OGLASIO PRED 178. VEČITI DERBI: Crno-beli poslali važnu poruku svojim navijačima!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG
FudbalNEOČEKIVANI PROBLEM ZA DEJANA STANKOVIĆA! Moraće da napadne Lil bez važnog igrača?! Povredio se u Pančevu, evo kada će se konačno znati da li igra!
Dejan Stanković

Drugi poništen gol Marka Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium