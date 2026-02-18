Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na gostovanju Benfiku 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a meč je obeležio ozbiljan incident na terenu u kom su glavni akteri bili Đanluka Prestijani i Vinisijus Žunior.

U 50. minutu Vinisijus majstorskim udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio malu mrežu i doneo prednost Madriđanima. Prilikom proslave provocirao je domaće navijače, pa je odmah dobio žuti karton, a onda je ušao i u sukob sa fudbalerima Benfike. Provokativna proslava Vinisijusa razbesnela je Prestijanija, koji je u jednom momentu svojim dresom prekrio lice i dobacio nešto Brazilcu.

Nakon toga nastao je opšti haos na terenu. Vinisijus je poludeo, odmah je pritrčao sudiji i požalio se da ga je Argentinac uvredio na rasnoj osnovi, pa je Leteksije bio prinuđen da prekine meč.

1/7 Vidi galeriju Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

Incident je odjeknuo planetom i pokrenuo buru reakcija na svim meridijanima, ali niko nije reagovao oštrije od temperamentnog Brazilca, Felipea Mela. Nekadašnji reprezentativac „karioka“, poznat kao neko ko nema dlake na jeziku, nije birao reči.

Putem društvenih mreža Melo je uputio brutalne i zastrašujuće poruke na adresu Argentinca, jasno stavivši do znanja šta misli o čitavom incidentu.

- Vatra za rasiste! A ako braniš rasiste, vatra i za tebe - poručio je Melo.

Felipe Melo se, međutim, nije zaustavio samo na tome. U naletu besa otišao je korak dalje i bez ikakve zadrške prešao granicu sportskog prepucavanja.

- Žena ga je sigurno varala sa cr***m... - napisao je Brazilac.