- FK Partizan nema nameru da odgovara na uvrede i neprimeren rečnik, jer to nikada nije bio naš manir, niti ćemo se spuštati na nivo kvalifikacija kojima se legitimna pitanja predstavljaju kao „kuknjava“ ili „pritisak“. Saopštenje našeg narednog rivala, u kojem se jeftinim retoričkim provokacijama i besmislenim konstrukcijama skreće pažnja sa suštine, samo je po sebi dokaz da je naš apel za hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu koje su već započete – na mestu.