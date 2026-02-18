Slušaj vest

Prednost Njukaslu doneo je Entoni Gordon u golom u trećem minutu, a vođstvo je uvećao Malik Tijao pogotkom pet minuta kasnije.

Njukasl je nakon toga svoju prednost uvećao kroz tri uzastopna pogotka Gordona. Engleski napadač je prvo postigao gol iz penala u 32. minutu, da bi samo minut kasnije ponovo savladao golmana Karabaga Mateuša Kohalskog. Peti gol za Njukasl Gordon je postigao iz jedanaesterca u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Gol za Karabag postigao je Elvin Džafargulijev u 54. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Njukasla Džejkob Marfi pogotkom u 72. minutu.

Revanš meč na programu je 24. februara u Njukaslu.

Pobednik ovog dvomeča će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Barselone ili Čelsija.

 (Beta)

