Miloš Šestić je legenda Crvene zvezde. Danas ima 69 godina i živi sa transplantiranim srcem, a kako, "dobro je, mnogo je bolje nego što je bilo, jer sam svoje probleme sa srcem prihvatio odavno i u skladu s tim živim".

U razgovoru za Telegraf.rs, godinu dana od transplantacije srca, Miloš Šestić otvoreno govori kako se oseća, kako funkcioniše, jer transplantacija koju su izveli na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, bila je zahtevna jer se radi o najstarijem pacijentu kome je transplantirano srce.

Foto: Starsport

"Dugo sam se lečio od srčane slabosti, lečila me je dr Dragana Košević na Institutu za kardiovaskulane bolesti 'Dedinje'. Međutim, u jednom momentu rekli su neophodna je transplantacija, ne može više ovako. Seo sam sa suprugom i doneli smo odluku za dva minuta, znali smo da je rizik. Nije to svejedno, znamo da su šanse 50:50, ali ipak verovao sam lekarima, verovao sam im još pre mnogo godina, verujem im i danas. Ide polako, dobro je, neuporedimo bolje nego što je bilo pre transplantacije", kaže slavni fudbaler.

Kako kaže prvi put je primetio da ima problem sa srcem još u ranim četrdesetim. Kada sportista primeti da problem postoji, to saznanje nije lako, ali Miloš se je prilagodio i prihvatio onako kako jeste.

"Moj deda je imao problem sa srcem u familiji. Ugradili su mi bajpas svojevremeno, trebalo je tri, ali nije bilo moguće. Onda sam se lečio od srčane slabosti, i na kraju smo morali obaviti transplantaciju. Nije svejedno, ali ja sam to prihvatio, i još kada sam bio mlađi pre mnogo godina prihvatio sam da imam problem. Moj savet i apel je svima, i sportistima i svim ljudima, odmah idite da proverite o čemu se radi kada osetite prve simptome neke bolesti", iskren je Šestić.

Foto: Marko Karović

Nakon razgovora, otkrio je da ide u šetnju sa suprugom Vinkom. Još uvek izbegavaju posete i intenzivna druženja, kako bi se zaštitio od virusa i potencijalnih infekcija.

"Prošetaćemo malo, nije mnogo hladno" dodaje slavni fudbaler.

Crvena zvezda je kroz svoju istoriju imala brojne fudbalere koji su svoja imena duboko utkali u istoriju kluba a jedan od njih je i Miloš Šestić, igrač koji je čak deset godina branio crveno-bele boje i postao jedan od simbola kluba. Rođen je 8. avgusta 1956. godine, a u Zvezdu je stigao 1874. godine i ostao tamo deset punih sezona. Odigrao je u crveno-belom dresu 441 meč i postigao 108 golova, osvojio je četiri šampionske titule i jedan Kup Jugoslavije. Delije ga obožavaju, a sa trubina poručili su mu: "Novo srce, stari lav, budi nam Šele još dugo zdrav".

Foto: Printscreen/RTS

Najstariji pacijent u Srbiji kome je obavljena transplantacija srca

Transplantacija srca obavljena je krajem 2024. godine, a direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", prof.dr Milovan Bojić tada nije krio oduševljenje da je ponosan na svoj tim jer bi se retko ko smeo usuditi da napravi ovakav korak.

Milovan Bojić, lekar i član rukovodstva FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com