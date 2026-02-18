Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Francuske - Aleksandar Radonić



Dejan Stanković je na prošloj konferenciji u Malmeu poručio novinarima da "nikada više neće provaliti startnih 11" pred neku utakmicu. I čini se da je trener Crvene zvezde ozbiljno shvatio sve ono što je izgovorio.

Naime, proteklih dana, prema informacijama koje su stizale do novinara, Dejan Stanković je uigravao formaciju za trojicom defanzivaca i sa nekoliko igrača koji nisu bili standardni do sada. Ali...

Nikada ne treba sve shvatiti zdravo za gotovo, jer Dejan Stanković ima uigranu formaciju 4-2-3-1, koju bi bez problema mogao da izvede i suprotstavi Lilu. U svakom slučaju, trener crveno-belih svestan je da ga u nedelju očekuje važna utakmica u Superligi, derbi protiv Partizana na Marakani, pa je sasvim jasno zašto je spreman da kalkuliše i u prvoj utakmici protiv Lila menja formaciju i podosta igrača u startnih 11.

Foto: Starsport

Izvesno je da će u bilo kojoj formaciji Zvezda bude igrača, na golu biti Mateus. U slučaju prve, sa trojicom igrača pozadi, igrače Rodrigao, Franklin Tebi Učena i Strahinja Eraković. Na pozicijama ving bekova moguće je da počnu Jung Vu Seol desno i Nair Tiknizjan levo. U sredini terena izvesno je da će igrati Rade Krunić, a uz njega Tomas Handel, pošto je Timi Maks Elšnik povređen. Ispred njih ili u liniji sa njima trebalo bi da igraju Vladimir Lučić i Bruno Duarte, a najistureniji, na mestu špica moguće je da bude Džej Enem. I to sve u formaciji 3-4-2-1.

Ako Dejan Stanković reši da igra u standardnoj 4-2-3-1 formaciji onda pored Mateusa na golu, na mestima centralnih štopera treba očekivati Miloša Veljkovića i Franklina Tebua Učenu, a na bekovima Seola i Naira Tiknizjana.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U veznom redu, Radeta Krunića i Tomasa Handela, a uz njim Vladimira Lučića, Vasilija Kostova i Aleksandra Kataija. Na mestu prvog napadača Marka Arnautovića. Ipak, deluje posle konferencije u Lilu i govora Dejana Stankovića, da je ona prva varijanta koju je Kurir najavio daleko izvesnija od ove druge. A, Stanković je bio dobro raspoložen, rekao da ima 22 lava u koje verujem.

Mnogo je kombinacija i varijanti, a samo Dejan Stanković zna kojih 11 će suprotstaviti Lilu, a kojih 11 izvesti u 178.večitom derbiju protiv Partizana u nedelju od 17.00 časova na Marakani.