Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u četvrtak ekipi Lila, u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evropa.
Fudbal
VLADIMIR LUČIĆ OTKRIO ŠTA JE POTREBNO URADITI U MEČU SA LILOM! Dotakao se Dejana Stankovića, pa poručio: "Na nama je da ispoštujemo trenerove zahteve"
Slušaj vest
Zvezda je početkom novembra u ligaškoj fazi pobedila Lil u Beogradu sa 1:0, a ekipu je tada sa klupe vodio Vladan Milojević.
Fudbaler Zvezde Vladimir Lučić istakao je da ekipu očekuje velika utakmica protiv Lila.
"Biće dobra atmosfera, biće lepo za igranje, na nama je da ispoštujemo trenerove zahteve i da napravimo ono što je rekao i to je to", rekao je Lučić.
Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Vidi galeriju
Utakmica između Lila i Zvezde igra se u četvrtak od 21.00.
Reaguj
Komentariši