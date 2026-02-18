Slušaj vest

Zvezda je početkom novembra u ligaškoj fazi pobedila Lil u Beogradu sa 1:0, a ekipu je tada sa klupe vodio Vladan Milojević.

Fudbaler Zvezde Vladimir Lučić istakao je da ekipu očekuje velika utakmica protiv Lila.

"Biće dobra atmosfera, biće lepo za igranje, na nama je da ispoštujemo trenerove zahteve i da napravimo ono što je rekao i to je to", rekao je Lučić.

Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Utakmica između Lila i Zvezde igra se u četvrtak od 21.00.

Vladimir Lučić gol za Čukarički Izvor: ArenaSport