Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 sat gostuju ekipi Lila, u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evropa.

Zvezda je početkom novembra u ligaškoj fazi pobedila Lil u Beogradu sa 1:0, a ekipu je tada sa klupe vodio Vladan Milojević.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

FK Crvena zvezda okupljanje fudbalera

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da očekuje tešku utakmicu na gostovanju protiv Lila, kao i da se njihov protivnik nalazi u krizi rezultata, ali ne i u igračkoj krizi.

"Sigurno da su ovo dva različita perioda (igrali utakmicu protiv Lila u ligaškoj fazi Lige Evropa) i različit je trener u Crvenoj zvezdi. Nastup u ligaškoj fazi i nokaut fazi su totalno dva drugačija takmičenja, tako da očekujem tešku utakmicu, sigurno tešku utakmicu. Pomoglo mi je malo, dovoljno, ali sam gledao poslednje utakmice Lila, gde po meni jedina kriza koji oni imaju je kriza rezultata. Kriza igre i performansi se