Slušaj vest

Prednost Komu doneo je Niko Pas golom u 32. minutu, a izjednačenje Milanu Rafael Leao pogotkom u 64. minutu.

Trener Milana Masimilijano Alegri dobio je crveni karton u 81. minutu.

Srpski defanzivac u ekipi Milana Strahinja Pavlović počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 46. minutu.

Milan je drugi na tabeli sa 54 boda, sedam manje od prvoplasiranog Intera, dok je Komo šesti sa 42 boda.

Milan će u svojoj narednoj utakmici u Seriji A dočekati Parmu, dok će Komo igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.

(Beta)

Ne propustiteFudbalLEČE BEŽI SA DNA: Đalorosi slavili na gostovanju Kaljariju
Nikola Štulić Leće
FudbalUZBUDLJIV "DERBI SUNCA": Četiri gola u remiju Napolija i Rome
Napoli, Roma, Serija A, Derbi sunca
FudbalBOLONJA NA GOSTOVANJU SAVLADALA TORINO: Bolonjezi prekinuli niz od četiri poraza
Bolonja - Parma
FudbalPELEGRINI ZA TRI BODA: Parma pobedila Veronu golom u nadoknadi vremena
Bolonja - Parma

Stadion Pjer Moro u Lilu Izvor: MONDO/Dušan Ninković