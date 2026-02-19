Slušaj vest

U zaostalom meču 24. kola italijanske Serije A fudbaleri Milana i Koma odigrali su nerešeno 1:1, a utakmicu je obeležio sraman verbalni napad trenera Rosonera Masimilijana Alegrija na mlađeg kolegu Seska Fabregasa.

Alegri je eksplodirao u 80. minutu, kada je Fabregas izašao iz trenerskog prostora i povukao za dres fudbalera Milana Salemakersa.

Njegov potez razbesneo je Alegrija, koji je odmah krenuo ka Fabregasu i zbog toga zaradio isključenje.

Uputio je javno izvinjenje Sesk nakon meča, ali Alegriju to nije bilo dovoljno.

Kada je naleteo na Fabregasa, nakon konferencije za medije, žestoko ga je napao.

Uperio je prstom u mlađeg kolegu i poručio:

"Ti si kreten, kreten... Balavac koji je juče postao trener".

