ISPLIVALE FOTKE ZDRAVKA MAMIĆA - ČUVENI HRVAT NEPREPOZNATLJIV: Podvrgnuo se jednom zahvatu, svi se u neverici pitaju - da li je ovo uopšte on?! (FOTO)
Čuveni Hrvat, Zdravko Mamić, odlučio je da se podvrgne tretmanu presađivanja kose i promeni imidž, a fotografije koje je objavila jedna klinika u Sarajevu šokirale su čitav region.
Mamić je na prvoj fazi transplatacije kose bio u aprilu 2023. godine, a sada je odradio i drugi deo ovog zahvata i to u specijalizovanoj klinici u Sarajevu.
Posle prednjeg dela vlasišta koje je sređivao u aprilu, sada se Mamić fokusirao na potiljak, te zaokružio ovaj proces, a trenutno izgleda neprepoznatljivo.
Uz opis fotografije sa Mamićem, iz sarajevske klinike su objavili i ovu poruku:
- Gospodin Zdravko Mamić, jedan od najpoznatijih imena hrvatskog fudbala i dugogodišnji rukovodilac Dinamo Zagreba, za drugu fazu transplantacije kose ponovo je izabrao našeg stručnjaka za transplantaciju kose. Operacija druge faze je uspešno završena, a rezultate ćemo uskoro s radošću podeliti s javnošću.
Pogledajte i vi kako trenutno izgleda Zdravko Mamić.
