Čuveni Hrvat, Zdravko Mamić, odlučio je da se podvrgne tretmanu presađivanja kose i promeni imidž, a fotografije koje je objavila jedna klinika u Sarajevu šokirale su čitav region.

Zdravko Mamić Foto: Printscreen / Youtube / K1 Televizija

Mamić je na prvoj fazi transplatacije kose bio u aprilu 2023. godine, a sada je odradio i drugi deo ovog zahvata i to u specijalizovanoj klinici u Sarajevu.

Posle prednjeg dela vlasišta koje je sređivao u aprilu, sada se Mamić fokusirao na potiljak, te zaokružio ovaj proces, a trenutno izgleda neprepoznatljivo.

Uz opis fotografije sa Mamićem, iz sarajevske klinike su objavili i ovu poruku:

- Gospodin Zdravko Mamić, jedan od najpoznatijih imena hrvatskog fudbala i dugogodišnji rukovodilac Dinamo Zagreba, za drugu fazu transplantacije kose ponovo je izabrao našeg stručnjaka za transplantaciju kose. Operacija druge faze je uspešno završena, a rezultate ćemo uskoro s radošću podeliti s javnošću.

Pogledajte i vi kako trenutno izgleda Zdravko Mamić.

