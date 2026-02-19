Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Francuske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Lila u gostima (21.00) igraju prvi utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope.

Meč između Lila i Crvene zvezde biće odigran na velelepnom stadionu "Pjer-Moro" koji nosi ime po nekadašnjem gradonačelniku Lila i premijeru Francuske. Poslednjih godina u upotrebi je i naziv Dekatlon arena, zbog sponzora.

Ovo neverovatno građevinsko zdanje otvoreno je 17.avgusta 2012.godine, a kapacitet stadiona je 50.186 mesta. Izgradnja fudbalske arene u Lilu koštala je 618.000.000 evra. Poznata kuća "Valode & Pistre" bila je glavni arhitekta stadiona, zajedno sa arhitektom Pjerom Fereom iz partnerske arhitektonske kompanije "Atelier Ferret Architecture".

Zanimljivo, primarni trošak stadiona iznosio je oko 282.000.000 evra. Dodatna ulaganja donela su trošak od još 42 miliona evra za parkirališta, hotele, restorane i druge objekte. Sigurnosni/strukturni dodaci uslovili su potrošnju od približno još 96 miliona evra za seizmičke standarde po novim zakonima, posle zemljotresa u Japanu. I tako se na kraju došlo do navedene sume od 618 miliona evra.

Ekipa Kurira posetila je Dekatlon areni dan pred utakmicu između Lila i Crvene zvezde i mogla da se uveri u ono što se ponosom govore u Francuskoj, da je ovo jedan od najboljih, ali i najsavremenijih stadiona u Evropi. Interesantno, na stadion smo ušli direktno sa autoputa, a onda se vozili nekoliko minuta kako bismo došli tačno ispred prostorija medija centra. Unutar stadiona postoje dve saobraćajne trake u kojima se bez problema mogu mimoići autobusi, dok sa leve strane postoji veliki broj parking mesta. Posebno je bilo zanimljivo videti srpsku i francusku zastavu na svodu stadiona, kao i natpis na srpskom jeziku:

Dobrodošli!

Sam stadion je veoma funkcionalan, krov može da se zatvori, pa i ne čudi što su ovde igrane košarkaške utakmice na Olimpijskim igrama 2024. ili nekoliko godina ranije i mečevi Eurobasketa. Koristi se Dekatlon Arena i za razne druge priredbe, poput koncerata, ili muzičko-kulturnih i političkih skupova. Ovde su igrane ne samo fudbalske i košarkaške utakmice, već i mečevi u rukometu i ragbiju, kao i Dejvis kup u tenisu.

Lilov stadion je četvrti po veličini u Francuskoj po kapacitetu sedećih mesta. Prvi zvanični meč odigrali su Lil i Nansi na otvaranju 2012, a rezultat je bio 1:1. Stadion je često korišćen za velike evropske utakmice i ima odličnu povezanost metro linijom i drumskim saobraćajem, uz oko 7.000 parking mesta.

Stadion Lila u Francuskoj Izvor: Kurir/Aleksandar Radonić

Stadion može da radi u pet različitih konfiguracija — od velikog fudbalskog stadiona do zatvorene arene za druge sportove i koncerte. Krov se može otvoriti ili zatvoriti za oko 30 minuta, što omogućava održavanje događaja bez obzira na vreme. Jedna polovina travnjaka se može podići i pomeriti da bi se otkrio dodatni prostor ispod, koji postaje arena s manjim kapacitetom (od 6.000 do 30.000 za druge događaje).

