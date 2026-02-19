Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Francuske - Aleksandar Radonić

Utakmica šesnaestine finala Lige Evrope između fudbalera Crvene zvezde i Lila biće i okršaj ekipa, koje je mogu da računaju na nekoliko važnih igrača.

Crvena zvezda doputovala je u francuski deo Flandrije bez povređenih Mirka Ivanića i Timija Maksa Elšnika, kao i suspendovanog Nemanje Radonjića. Sva trojica su veoma važni i iskusni igrači, pojedinci koji jednom potezom mogu da reše utakmicu.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Rekao je trener Crvene zvezde Dejan Stanković da ima 22 lava u koje veruje i na koje računa protiv Lila. Opet, jasno je da bi bio srećan da u timu ima kapitena Mirka Ivanića i zdravog Timija Maksa Elšnika, kao i Nemanju Radonjića, ali motivisanog i spremnog da se žrtvuje za ekipu. U Francuskoj sa crveno-belima nije ni treći golman Ivan Guteša, a umesto njega stigao je mladi Marko Draškić.

Sa druge strane, trener Lila Bruno Ženezio suočava se sa činjenicom da njegov tim nema pobedu u prvenstvu Francuske u 2026. godini i da ga mediji uveliko smenjuju sa mesta šefa struke. Lil nema pobedu na šest uzastopnih utakmica u prvenstvu Francuske, ispao je i iz kupa, a u negativni niz smestili su se i katastrofa na domaćem terenu protiv Strazbura (1:4), remi sa poslednjim u ligi Mecom (0:0). Ali, i dalje drže peto mesto u Lig 1 i jure plasman za Ligu šampiona sledeće sezone.

Pred utakmicu sa Crvenom zvezdom, Lil je ostao bez štopera Brazilca Aleksandra zbog povrede u predelu lista mišića noge, dok bek Ajub Buadi nema pravo igranja zbog kartona. Odranije izostaju zbog povreda - Mark Kajar, Usman Ture, Toma Menije, Osame Sahraui, Hamza Igaman i Etan Mbape.

S druge strane, trener Lila Ženesio ponovo na raspolaganju ima Nou Edžumu, koji je propustio duel sa Brestom zbog problema sa zadnjom ložom i konkuriše za sastav protiv Crvene zvezde.

I samo da napomenemo, Lil je skoro tri puta skuplji od Crvene zvezde. Prema portalu Transfermarkt vrednost igračkog kadra Lila iznosi 240.050.000 evra, dok je Crvena zvezda prema istom izvoru procenjena na 84.100.000 evra.

