Fudbalski klub Marsej saopštio je danas da je novi trener tog kluba Habib Beje.

Beje će na klupi devetostrukog šampiona Francuske zameniti Roberta de Zerbija koji je smenjen posle serije loših rezultata u kojem je Marsej ispao iz Lige šampiona i zaostao 12 bodova za liderom Lige 1 Lansom.

"Imenovanje Bejea nas ponovo fokusira na izazove koje još moramo da prevaziđemo do kraja sezone", rekao je vlasnik kluba Frenk Makort.

Bivši senegalski reprezentativac, koji je igrao za Marsej, poslednjih godinu i po dana proveo je kao trener Rena. On je sa te pozicije smenjen ranije ovog meseca.

Beje će debitovati na klupi Marseja već sutra, u utakmici protiv Bresta.

