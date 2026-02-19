FSS OBJAVIO SJAJNU VEST - REPREZENTACIJA SRBIJE DOBILA POJAČANJE! Veliki talenat izabrao našu zemlju - sada imamo još jednog Samardžića: "Brat uz brata!"
Brat Lazara Samardžića, Tadija, izabrao je da nastupa za fudbalsku reprezentaciju Srbije.
Ovu vest potvrdio je FSS i to moćnom porukom.
- Posle Lazara, i drugi brat iz porodice Samardžić, Tadija, izabrao je Srbiju! Mladi fudbaler Herte iz Berlina, prihvatio je poziv Fudbalskog saveza Srbije i pojaviće se na prozivci selektora kadetske reprezentacije Igora Matića uoči prijateljske utakmice protiv selekcije Slovenije, koja je na programu 26. februara. Ovo je još jedna potvrda poverenja koje mladi talenti iz dijaspore ukazuju srpskom fudbalu, kao i opredeljenja Fudbalskog saveza Srbije da okupi i pruži šansu svim igračima koji žele da nose dres svoje zemlje. Tadija, dobro došao u reprezentaciju Srbije - napisali su ljudi iz Saveza uz fotografiju braće Samardžić i moćnu poruku "brat uz brata".
Tadija Samardžić ima 16 godina, nastupa za mlađe selekcije Herte i igra na poziciji napadača.
BONUS VIDEO: