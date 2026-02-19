Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala napravili su ozbiljan kiks i remizirali su sa otpisanim Vulverhemptonom (2:2), te je borba za titulu u Premijer ligi postala veoma interesantna.

Gol koji će navijači Arsenala sanjati u košmarima desio se u dubokoj nadoknadi - u 94. minutu kada je nastao pravi haos u šesnaestercu tima iz Londona.

Bukajo Saka i Pjero Hinkapi doneli su prednost od dva gola gostima do 56. minuta, ali su Ugo Bueno, a na kraju ispostaviće se i zvanično Tom Edozi doneli bod. Gol Vulvsa za 2:2 bio je splet nesrećnih okolnosti po Arsenal, a pogledajte i kako je sve izgledalo (na 05:15 od početka snimka).

Trener Arsenala Mikel Arteta je bio ljut posle meča i vrlo razočaran.

- Navijači mogu slobodno da nas kritikuju koliko god žele, jer nismo igrali na potrebnom nivou. Šta god da kažu, može da bude istina, jer nismo učinili ono što smo morali. Danas morate da prihvatite svako pitanje, kritiku i mišljenje. To je kompliment i za Vulverhempton, koji ne sme da se potcenjuje. Naravno, mnogo smo razočarani rezultatom i načinom na koji se utakmica završila, ali mi smo krivi za sve. U drugom poluvremenu nismo pokazali standard koji je potreban za pobedu u ovoj ligi. Jedini način da se dokažemo na terenu je u nedelju u još jednoj velikoj prilici koju imamo - rekao je Arteta.

Ovom golu najviše se radovao Mančester siti koji je sada ponovo aktivno u trci za titulu u Premijer ligi. Arsenal sada ima 58 bodova, pet više od Sitija i osam od Aston Vile.

