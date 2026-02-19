Slušaj vest

Brazilski golman, Bruno Fernandeš, svojovremeno je osuđen na 22 godine zatvora zbog toga što je kidnapovao i ubio svoju devojku, a njeno telo bacio psima. Od presude je prošlo 16 godina, a Fernandeš će se sada vratiti na teren.

On je pušten iz zatvora zbog dobrog vladanja i sad je na uslovnoj, međutim kriminalna prošlost mu nije smetala da pronađe angažman.

Prema informacijama iz Brazila, njega je angažovao klub Vasko de Gama koji se takmiči u četvrtom rangu takmičenja i imenjak je slavnog velikana.

Očekuje se da će Bruno Fernandes već danas odigrati svoj prvi meč za klub, zbog čega su navijači vrlo nezadovoljni.

Ko je Bruno Fernandeš?

Bruno Fernandeš je brazilski golman koji je 2010. godine zgrozio je planetu monstruoznim zločinom koji je počinio. On je tada ubio Elizu Samudio, devojku sa kojom je bio i koja je rodila dete koje on nije želeo da prizna, a zatim je njeno telo bacio psima.

Bruno je u to vreme branio za Flamengo, karijera mu je bila u usponu i spekulisalo se da će stići i do italijanskog Milana.

Nesrećna Eliza je pre smrti tužila Bruna, a ovaj je napravio plan da je uz pomoć svog rođaka otme, te da izvrši zločin. Posle ubistva telo je bacio rotvajlerima, ali je ubrzo uhapšen, sve je priznao i osuđen je na 22 godine zatvora.

U zatvoru je dva puta pokušao da izvrši samoubistvo, a robija mu je prekinuta 2017. godine kada je pušten na opšte zgrožavanje javnosti.

- Šta se dogodilo, dogodilo se. Napravio sam veliku grešku, jednu od najvećih u životu, ali greške su sastavni deo života. Ljudi žele da sahrane moje snove zbog samo jedne greške, ali ja sam zatražio oproštaj od Boga i sada moram da nastavim sa sportskom karijerom - rekao je 2017. godine po izlasku iz zatvora Fernandeš.

Posle toga Bruno Fernandeš se vratio profesionalnom fudbalu i branio je do 2022. godine kada je prekinuo karijeru. Sada će, sva je prilika, ponovo na gol.

