Srpski fudbaler Petar Stanić je napravio pun pogodak odlaskom u bugarski Ludogorec, tamo je najbolji igrač, pa ne čudi veliko interesovanje sa raznih strana za njega.

"Tema Sport" prenosi da je Ludogorec odredio cenu od 10.000.000 evra za svog ofanzivnog vezistu.

Očekuju Bugari i da Staniću u narednom periodu stigne poziv selektora Srbije Veljka Paunovića, što bi sigurno još više podiglo cenu.

Stanić je ugovorom vezan za Ludogorec do 2028. godine, pa se ovaj klub nalazi u dobroj pregovaračkoj poziciji.

Podsetimo, Stanić je kupljen iz TSC-a za 1.800.000 evra, a zarada na njemu bi mogla da bude pet puta veća.

Iako Stanić blista, Ludogorec je ove sezone na putu da izgubi titulu prvaka Bugarske koje je zaredom osvajao od 2012. godine na ovamo.

Nakon 21 odigranog kola u tamošnjem šampionatu, Ludogorec je drugi na tabeli sa 43 boda i na -7 je od vodećeg Levskog iz Sofije.

