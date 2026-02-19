Slušaj vest

Ne stišava se saga ni drugi dan nakon meča Real Madrida i Benfike u doigravanju za osminu finala Lige šampiona pošto je danas kraljevski klub izdao saopštenje u kojem obaveštava javnost da je dostavio sve dokaze Evroskoj kući fudbala (UEFA) zbog incidenta u kojem je ključni akter bio Vinisijus Žunior.

Kako se navodi na sajtu madridskog velikana, UEFA je dobila sve raspoložive dokaze u vezi sa incidentom u kojem je Vinisijus, prema tvrdnjama španskog kluba, bio izložen rasitičkim uvredama.

"Naš klub je aktivno sarađivao u istrazi koju je UEFA pokrenula nakon neprihvatljivih epizoda rasizma doživljenih tokom te utakmice. Real Madrid ceni jednoglasnu podršku, podršku i naklonost koju je naš igrač Vinisijus Junior dobio od svih oblasti globalne fudbalske zajednice. Real Madrid će nastaviti da radi, u saradnji sa svim institucijama, na iskorenjivanju rasizma, nasilja i mržnje u sportu i društvu", stoji u saopštenju kraljevskog kluba.

Podsetimo, revanš meč dva kluba na programu je za šest dana, a do tada bi trebalo da bude poznat epilog cele situacija, koje je odnela prevagu u odnosu na sve lepo što se dešavalo na terenu.

