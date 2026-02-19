Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Francuske - Aleksandar Radonić

Fudbalski klub Lil ima nekoliko šopova sa sportskom opremom širom grada.

Prodavnica u centru ugostila je izveštača Kurira i veliki broj navijača Crvene zvezde koji su radoznali posmatrali artikle, ali i cene koje su na evropskom nivou.

Dres fudbalskog kluba Lil u svim varijantama, crvenoj, beloj i crnoj košta 90 evra i može se kupiti sa prezimenom omiljenog fudbalera ili bez njega. Toliko se kreće i cena dresa Crvene zvezde u šopu u Beogradu, mada je standard prosečnog francuskog građanina najmanje pet puta veći od srpskog.

Šal povodom utakmice između Lila i Crvene zvezde, u šesnaestini finala Lige Evrope, košta 20 evra i deluje zaista impozantno. Tu je i šal sa Lilovim rivalima iz grupne faze i on je sada na sniženju, pa košta 12,5 evra, duplo manje od početne cene.

Zanimljiva je ponuda satova sa grbom Lila od 45 evra, te privezaka od 5 do 7 evra, novčanika i kišobrana čija cena ide do 10 evra. Kao sa grbom na kojoj je francuska doga košta od 20 do 30 evra, zavisno od boje i dizajna. Lilova zimska kapa može da se pazari za 25 evra, a kačket za 21,5 evra.

Duksevi od kvalitetnog pamuka zaista su lepi i njihova cena, bez obzira da li su crveni, beli, plavi ili neke druge boje kreće se oko 50 evra. Zanimljivo, crne trenerke su na sniženju i oba dela koštaju 30 evra, što je baš povoljno.

Prodavci su nam rekli da prodaja uvek ide bolje kada Lil igra domaće, ili međunarodne utakmice, nego običnim danima. Zadovoljni su prodajom šalova sa grbom Lila i Crvene zvezde i veruju da će ceo asortiman planeti do početka utakmice.

