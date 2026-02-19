Fudbalski klub Marsej saopštio je danas da je novi trener tog kluba Habib Beje.
Fudbal
ISPRED NJEGA JE TEŽAK ZADATAK! Habib Beje novi trener fudbalera Marseja
Slušaj vest
Beje će na klupi devetostrukog šampiona Francuske zameniti Roberta de Zerbija koji je smenjen posle serije loših rezultata u kojem je Marsej ispao iz Lige šampiona i zaostao 12 bodova za liderom Lige 1 Lansom.
"Imenovanje Bejea nas ponovo fokusira na izazove koje još moramo da prevaziđemo do kraja sezone", rekao je vlasnik kluba Frenk Makort.
PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Bivši senegalski reprezentativac, koji je igrao za Marsej, poslednjih godinu i po dana proveo je kao trener Rena. On je sa te pozicije smenjen ranije ovog meseca.
Beje će debitovati na klupi Marseja već sutra, u utakmici protiv Bresta.
Reaguj
Komentariši