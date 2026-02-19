Slušaj vest

Beje će na klupi devetostrukog šampiona Francuske zameniti Roberta de Zerbija koji je smenjen posle serije loših rezultata u kojem je Marsej ispao iz Lige šampiona i zaostao 12 bodova za liderom Lige 1 Lansom.

"Imenovanje Bejea nas ponovo fokusira na izazove koje još moramo da prevaziđemo do kraja sezone", rekao je vlasnik kluba Frenk Makort.

1/7 Vidi galeriju PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia

Bivši senegalski reprezentativac, koji je igrao za Marsej, poslednjih godinu i po dana proveo je kao trener Rena. On je sa te pozicije smenjen ranije ovog meseca.

Beje će debitovati na klupi Marseja već sutra, u utakmici protiv Bresta.