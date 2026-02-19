Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.

Par sati uoči meča polako se zahuktava atmosfera na ulicama ovog francuskog grada.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Navijači crveno- belih popularne "Delije" počele su da se okupljaju na gradskom trgu u Lilu uz pesmu i navijačka obeležja.

Francuzi ništa ne prepuštaju slučaju, pa je u gradu mnogo policije. Na glavnoj železničkoj stanici odakle se očekuje dolazak velikog broja navijača Crvene zvezde ima više od 20 parkiranih "marica" policije.

Pogledajte i sami delić atmosfere iz Lila.

Delije se okupljaju u Lilu Izvor: Kurir

