Zagrevanje pred veliki meč
LIGA EVROPE
SJAJNA UVERTIRA PRED SPEKTAKL! Navijači Zvezde se okupljaju u Lilu - pogledajte atmosferu nekoliko sati pred meč
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.
Par sati uoči meča polako se zahuktava atmosfera na ulicama ovog francuskog grada.
Foto galerija iz Lila Foto: Kurir
Navijači crveno- belih popularne "Delije" počele su da se okupljaju na gradskom trgu u Lilu uz pesmu i navijačka obeležja.
Francuzi ništa ne prepuštaju slučaju, pa je u gradu mnogo policije. Na glavnoj železničkoj stanici odakle se očekuje dolazak velikog broja navijača Crvene zvezde ima više od 20 parkiranih "marica" policije.
Pogledajte i sami delić atmosfere iz Lila.
