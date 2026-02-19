Slušaj vest

Fudbaleri Milana odigrali su bez pobednika protiv Koma u zaostaloj utakmici Serie A. Na „San Siru“ je bilo 1:1, pa „rosoneri“ sada zaostaju sedam bodova za prvoplasirani Inter i nalaze se na drugom mestu na tabeli.

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović proveo je na terenu samo prvo poluvreme. Zbog povrede je ostao u svlačionici nakon pauze, a trener Masimiliano Alegri bio je primoran na izmenu, da bi kasnije i sam bio isključen.

Pavlović je doživeo povredu potkolenice, ali su detaljni pregledi pokazali da nema težih posledica. Propustiće naredni prvenstveni duel protiv Parme, posle čega se očekuje njegov povratak u tim.

To znači da će štoper biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću za prijateljske utakmice protiv Katara i Saudisjske Arabije, koje su zakazane za 26. i 30. mart u Kataru.