Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.

Crveno-beli su na odmor otišli sa minimalnom prednošću.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Gol za vođstvo srpskog šampiona postigao je Tebo Učena.

Već je bila počela sudijska nadoknada vremena u prvom poluvremenu kada su crveno-beli izveli peti korner. Učinio je to Hendel. loptu je sa "prve stative" samo prosledio Enem, a Nigerijac se našao na pravom mestu - 0:1.

Pogledajte ovaj gol:

