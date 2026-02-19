Sjajan gol...
OVAKO JE ZVEZDA POVELA U LILU! Svi su čekali kraj poluvremena, a onda se Učena našao na pravom mestu u pravo vreme za veliku radost crveno-belih! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.
Crveno-beli su na odmor otišli sa minimalnom prednošću.
Gol za vođstvo srpskog šampiona postigao je Tebo Učena.
Već je bila počela sudijska nadoknada vremena u prvom poluvremenu kada su crveno-beli izveli peti korner. Učinio je to Hendel. loptu je sa "prve stative" samo prosledio Enem, a Nigerijac se našao na pravom mestu - 0:1.
