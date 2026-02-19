Slušaj vest

Pjontek je igrao za Verder od 1960. do 1972. godine, a bio je trener kluba iz Bremena od 1971. do 1975.

On je za reprezentaciju Zapadne Nemačke nastupio na šest mečeva.

Pjontek je pored Verdera trenirao i Fortunu Dizeldorf, Sankt Pauli, Bursu, Alborg, Silkeborg, kao i reprezentacije Haitija, Danske, Turske i Grenlanda.

 Sep Pjontek će ostati upamćen kao legenda danskog fudbala i mentor mnogim generacijama igrača.

Tanjug

Ne propustiteFudbalVERDER IMA NOVOG ŠEFA: Tiun seda na uzavrelu klupu zeleno-belih
profimedia-1059275828 (1).jpg
FudbalJOVAN MILOŠEVIĆ POSTIGAO PRVI GOL ZA VERDER: A onda mu gosti pokvarili veče
Jovan Milošević
FudbalNESTVARNO! Mladi srpski fudbaler NAJTRAŽENIJI na svetu: Isplivao podatak koji je ostavio sve u neverici - debelo iza njega Mesi, Ronaldo, Mbape, Rafinja...
Jovan Milošević
FudbalSNEG PRAVI HAOS: Odložen i meč Verdera i Hofenhajma u Bundesligi
Verder

Delije se okupljaju u Lilu Izvor: Kurir