Pjontek je igrao za Verder od 1960. do 1972. godine, a bio je trener kluba iz Bremena od 1971. do 1975.

On je za reprezentaciju Zapadne Nemačke nastupio na šest mečeva.

Pjontek je pored Verdera trenirao i Fortunu Dizeldorf, Sankt Pauli, Bursu, Alborg, Silkeborg, kao i reprezentacije Haitija, Danske, Turske i Grenlanda.

Sep Pjontek će ostati upamćen kao legenda danskog fudbala i mentor mnogim generacijama igrača.

Tanjug