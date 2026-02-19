Nekadašnji nemački fudbalski trener Sep Pjontek preminuo je u 85. godini, objavio je Verder iz Bremena.
PREMINUO SEP PJONTEK: Napustio nas legendarni Nemac i čuveni selektor Danske!
Pjontek je igrao za Verder od 1960. do 1972. godine, a bio je trener kluba iz Bremena od 1971. do 1975.
On je za reprezentaciju Zapadne Nemačke nastupio na šest mečeva.
Pjontek je pored Verdera trenirao i Fortunu Dizeldorf, Sankt Pauli, Bursu, Alborg, Silkeborg, kao i reprezentacije Haitija, Danske, Turske i Grenlanda.
Sep Pjontek će ostati upamćen kao legenda danskog fudbala i mentor mnogim generacijama igrača.
Tanjug
