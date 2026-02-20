Slušaj vest

Čuveni i često bez dlake na jeziku paragvajski čuvar mreže Hoze Luis Čilavert ponovo je uspeo da uzburka fudbalsku javnost. Ovog puta na meti su mu se našle zvezde Real Madrid, Vinisijus Žunior i Kilijan Mbape, posle incidenta između Vinisijusa i Đanluke Prestijanija.

Prilikom gostovanja na argentinskom radiju „Rivadavia AM630“, Čilavert je bez rezerve stao u zaštitu Prestijanija, ali je u žaru komentara otišao korak dalje i uputio teške uvrede na račun dvojice fudbalera madridskog kluba, ponovo potvrdivši reputaciju čoveka koji nikada ne bira reči.

- Solidarišem se sa Prestijanijem jer je Vinisijus prvi koji vređa sve redom. Ako pogledate snimke, videćete da je Vinisijus taj koji prvi psuje i naziva Prestijanija kukavicom - počeo je Hoze.

Nastavio je u istom tonu, pa se ovog puta direktno obrušio na Mbapea, dotakavši se njegovog privatnog života i glasina koje već neko vreme prate brzonogog asa.

- Embape? Šta on ima da kaže? Priča o vrednostima i svemu tome, a živi sa transvestitom. To nije normalno - ispalio je Čilavert, ali se tu nije zaustavio:

- Svako može da radi šta hoće u svom životu, ali nije normalno da muškarac živi sa transvestitom. Za to služi žena. Najbolja stvar koju muškarac može da ima pored sebe je žena.