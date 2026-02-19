Istorijska pobeda crveno-belih...
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA POBEDILA LIL I DOŠLA NA KORAK OD OSMINE FINALA LIGE EVROPE! Ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu Lil 1:0, u prvom meču plej-ofa Lige Evrope.
Strelac pobedonosnog gola bio je Tebo Učena u prvom minutu nadoknade poluvremena.
Foto galerija iz Lila Foto: Kurir
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
