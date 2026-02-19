Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil kao gosti rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope. Strelac pobednosnog gola bio je Učena u nadoknadi vremena prvog poluvremena.

Nakon meča utiske je sumirao trener crveno-belih Dejan Stanković.

- Ne, ovo je borba 20 lavova koji su u svakoj sekundi dali sve od sebe. Kada kažem u sekundi, znali su šta da rade, to je bio plan igre. Bitno je da verujemo u to što spremimo i ponosan sam što mi igrači veruju. Bilo je momenata kada moraš da se braniš, spremili smo i to. Nismo ušli u problem i konfuziju, znali smo šta treba da radimo. Čestitao sam im, ponosan sam. Rekao sam im da ovaj meč ide u istoriju čim sletimo - rekao je Stanković i potom dodao:

- Ima još dosta koraka da idemo ka napred. Intenzitet je dobar. Možda sam vas iznenadio, ja nisam iznenađen. Spremili smo i tako je ispalo. Imali smo možda malo sreće da su se namestili onako kako smo mi spremili. Ispostavilo se da smo pogodili i sa timom i sa igračima i izmenama. Pozitivan rezultat, idemo u Beograd srećni.

Govorio je Stanković o prekidima.

- Nismo ulazili u velike probleme. Okej, ima rizika tu kada je Žiru bio tu i može sve da razgrne. Prekide vežbaš. Kada idemo u tuži kazneni prostor idemo po gol, ne samo da skočimo, ne gledamo protivnika, nego loptu. Ako se sudarimo glavama, imam odobre doktore namestiće te kako treba.

Trener beogradske ekipe smatra da ova ekipa može još bolje.

- Ovo je samo početak. Dosta smo se potrošili i emotivno i fizički. Radili smo dosta da bi ovako mogli da igramo. Ako drugačije igraš može da bude teško. Nije perfektno, ali je zamisao prošla dobro. Da pokažem momcima da mnogo verujem u njih i da mogu još bolje od ovoga - rekao je Dejan Stanković.

Revanš meč na programu je sledećeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.

Pobednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.