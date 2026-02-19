Slušaj vest

Strelac pobednosnog gola bio je Učena u nadoknadi vremena prvog poluvremena.

Revanš meč na programu je idućeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.

Pobednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.

Prethodno crveno-bele već u nedelju čeka 178. večiti derbi sa Partizanom, izuzetno važan u borbi za šampionski naslov.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"To je uspeh momaka. Svi zajedno smo uspeli. Verovali smo od prvog do zadnjeg momenta. Za mene nije bilo iznenađenje. Svako je dao podjednak doprinos. Zahvalio sam im se, ponosan sam. Formacije su samo brojevi, a da je nastup na terenu totalno nešto drugo. Verovali smo od prvog do poslednjeg minuta. Nisam osetio da smo ušli u konfuziju. Grešili smo, grešili su i oni. Nismo ušli u neki problem. Rekao sam da kad se sleti u Beograd, da je to samo jedan korak ka velikim ciljevima", rekao je Stanković

Veruje u svoje igrače.

"Pričali smo, 22 lava... Verujem u njih. Probali smo svakog da stavimo na poziciju gde će mu biti komforno. Odradili su fenomenalan posao. Uspeli smo nekoga i da odmorimo. Napravljen je plan kako ćemo uću u četvrtak-četvrtak, između je derbi. Nema plana ako igrači ne veruju. Držao sam se plana. Nisam želeo ni u jednom trenutku da odustanem. Ako treniraš sa intenzitetom, nećeš ni igrati tako. Probamo da simuliramo intenzitet na treninzima. Treniramo stvarno jako. Grizu, kao lavovi. Moja ideja je da bar minimum trčim kao protivnik. Ako je bolji nek pobedi. Samo da me ne pobedi zato što je fizički bolji", rekao je Stanković na pitanje Kurira.

Iznenadio je sa Enemom.

"Moramo da ga pohvalimo. Za kratko vreme je ušao u ekipu. Odigrao je fenomenalnu utakmicu. Mogao je zamalo i gol da postigne. Sačuvao dosta važnih lopti, izborio dosta faulova. Kad je 50-50 dobijeni/izgubljeni dueli, zadovoljan sam. Tu bih se zadržao", rekao je Stanković i dodao:

"Nisam se kockao, išao sam na sigurno. Sto posto. Ni sekundi nisam imao dilemu da će odraditi kako treba. Da smo imali bolje odluke u završnoj trećini, rezultat bi mogao da bude drugačiji. Mogli smo i još koji gol da postignemo".

Da li je iznenadio trenera Lila

"Verovatno, moguće, ne znam. Krenuli smo od sebe, analizirajući njih. Sa ovim profilom igrača sam to mogao da uradim. Tebo se vraća iz povrede, odigrao je par minuta u Pančevu. Verovao sam da može da izgura i izgurao je. Srećan sam zbog njega. Trebalo mu je 'klik', on je momak koji ostavlja sve na svakom treningu. Presrećan sam kad vidim takav odnos. Radio je, vratio se, trpeo je bolove, skoro bez izgubljenog duela...", zaključio je Stanković.