Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je danas istragu posle tvrdnji fudbalera Real Madrida Vinisijusa Žuniora da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani vređao na rasnoj osnovi tokom utakmice u Ligi šampiona u utorak.

Prestijani, koji je negirao optužbe, mogao bi da dobije suspenziju od najmanje 10 utakmica u evropskim takmičenjima, ako bude proglašen krivim.

Trener Čelsija upitan je za mišljenje o tom indicentu u Lisabonu.

"Ako bilo koji igrač, trener ili menadžer budu proglašeni krivim za rasizam, oni ne bi trebalo da budu u fudbalu. Jednostavno je tako. To je uznemirujuće. Uvek mora postojati kontekst. Ono što ću reći je da je svaki oblik rasizma u društvu, ne samo u fudbalu, neprihvatljiv", rekao je Rosenior, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ne mogu pričati o incidentu dok je istraga u toku. Ali kada vidite da je igrač uznemiren onako kako je Vinisijus bio uznemiren, znači da je uznemiren sa razlogom", dodao je on.

Trener Benfike Žoze Morinjo optužio je Vinisijusa da je podstakao publiku načinom proslave svog gola, kojim je Real pobedio 1:0.

Benfika je u sredu branila svog defanzivca i ocenila da se vodi "kampanja klevete" protiv Prestijanija.

Trener Čelsija rekao je da su pitanja rasizma i pola složeni i da bi moralo mnogo toga da se promeni u društvu.

"Muka mi je od toga. Mislim da je potrebna šira debata od fudbala. Mislim da je potrebno više odgovornosti za stvari koje bi trebalo iskoreniti", rekao je Rosenior.