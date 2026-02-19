Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope
POLUPRAZAN STADION U LILU! Neočekivana scena na Zvezdinom meču - pogledajte atmosferu pred početak utakmice! VIDEO
Interesovanje za meč nije preveliko. Ne očekuje se više od 20.000 ljudi na stadionu kapaciteta 50.000.
Navodno su navijači i simpatizeri Lila ljuti na igrače zbog slabih rezultata i da je poseta na stadionu iz meča u meč sve slabija i slabija.
Pogledajte atmosferu na stadionu uoči meča.
