Interesovanje za meč nije preveliko. Ne očekuje se više od 20.000 ljudi na stadionu kapaciteta 50.000.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir


Navodno su navijači i simpatizeri Lila ljuti na igrače zbog slabih rezultata i da je poseta na stadionu iz meča u meč sve slabija i slabija.

Navijači Zvezde na stadionu Lila Izvor: Kurir

WhatsApp Image 2026-02-19 at 16.06.59 (1).jpeg
FK Crvena zvezda
ZVEZDA-PRESS_16.JPG

Navijači Zvezde na stadionu Lila Izvor: Kurir